أعلنت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” في مقطع فيديو لها خلال بث مباشر مع المستشارة القانونية ” ربى الخالد ” عن قرار جديد أصدرته المحكمة بحقها في قضيتها مع إبنتها .

حيث قررت المحكمة قبول إستبدال عقوبة السجن لمدة سنة نافذة بدفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لإبنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم .

وأعربت منى السابر عن إمتنانها لدعم المتابعين لها مؤكدة أنها ستكون عند حسن ظنهم وستعود أقوى مما كانت كما كان الجميع يحلف بأخلاقها مطالبة الجميع بدعمها في محنتها التي تعرضت فيها إلى الظلم والاضطهاد على حد قولها .