دخلت الاعلامية اللبنانية ​كارلا حداد​ القفص الذهبي للمرة الثانية وفاجأت متابعيها بهذا الخبر بعد ان انتشرت صورها مع عريسها من الكنيسة حيث قالا الـ “نعم” الأبدية. أما العريس فهو وائل قسيس وتم الاكليل في كنيسة مار نقولا في منطقة بلونة اللبنانية بحضور الاهل والمقربين من الطرفين.

وتألقت كارلا بفستانها الأبيض الذي اختارته بسيطاً لكن راقياً في الوقت عينه اما العريس الوسيم اختار بدلة من اللون البيج لكنها كاجوال وليست كلاسيكية.



