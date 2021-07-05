تحوّل كاميرون هيرين صاحب 21 عاماً إلى نجم مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وانهالت الفتيات بالتعليقات المُدافعة عنه، رغم أنّ الشاب الذي سحر فتيات الوطن العربي بوسامته، تسبّب بمقتل أم، وابنتها خلال سباق سيّارات غير قانوني، وحُكم عليه بالسّجن 24 عاماً، لجريمة ارتكبها، فجعت عائلة، وتركت أباً مكلوماً.

وتداولت المنصّات مقاطع من مُحاكمة الشاب، وبالرغم من فداحة فعلته، كان التعاطف معه من قبل فتيات العرب كبيرًا، وجرى تداول مقطع بكثافة كبيرة لناشطة عربيّة، تقول فيه: “مو حرام هذا الجمال ينسجن”، ويبدو أنّ الشاب كان ليأخذ إفراجاً لو جلست أمامه فتاة من فتيات العالم العربي “المسحورات” بجماله، وعينيه التي حظيت بإعجابهن من المُحيط للخليج العربي.

نشرت إحدى الفتيات فيديو للشاب الأمريكي كاميرون هيرين 21 عامًا والذي حكم عليه بالحبس 24 عامًا بعد تسببه بمقتل سيدة وابنتها، وعلقت على الفيديو "حرام هالجمال ينسجن".



وأثار فيديو "المجرم الوسيم" جدلًا واسعًا بالوطن العربي بسبب دفاع الفتاة عن مجرم تسبب بتدمير عائلة فقط من أجل وسامته! pic.twitter.com/vKAuwEfgr0 — الأحداث الأمريكية (@election2020P) July 2, 2021

وأمام هذا التضامن النسائي الكبير في الوطن العربي، طُرحت تساؤلات على المنصّات حول ترتيب الأولويّات في حالة التعاطف، فالشاب الأمريكي هذا، وبرغم جريمته حظي بتعاطف كبير، فقط لأجل وسامته، وهو ما دفع بنشطاء عرب انتقاد حالة الهوس الشديد التي ظهرت في حسابات الفتيات، اللواتي أظهرن قدرًا كبيرًا من عدم الانضباط، في مشهدٍ لم تكن تجرؤ عليه فتيات الأجيال الماضية، فالنساء معروفات بخجلهن، وعادةً ما يُعبّر الرجال عن حُسن وجمال المرأة.

توجهت تهمة القتل غير العمد في حق الشاب الأمريكي كاميرون هيرين والذي يبلغ من العمر 21 عامًا، وذلك بسبب دهسه لـ أم وطفلها بسيارته أثناء قيادته لها بسرعة تتجاوز الـ 160 كم في الساعة، وذلك أثناء قيامه بسباق بسيارته مع صديق له، في شوارع مدينة تامبا الأميركية بولاية فلوريدا، عام 2018 عندما كان يبلغ من العمر 18 عام.

ووجهت له التهم هو وصديقه “جون بارينو”، الذي كان يشاركه السباق وقت الحادث، حيث قام ” هيرين” بالاعتراف بأنه أذنب ليتم إصدار حكم عليه بالسجن لمدة 24 عام، وهنا أكد المدعي العام أندرو وارن قائلًا: “لقد أودت هذه الجريمة بحياتين جميلتين وتركت أربع عائلات محطمة، لا يمكن لأي حكم إصلاح هذا الضرر أو إعادة الأرواح المفقودة، لكننا نأمل أن توفر هذه النتيجة بعض الراحة لعائلات جيسيكا وليليا”.

ومن جانبها قالت “كيم سالتر”، عمة هيرين: “لقد كان الأمر مدمرًا له ولعائلتنا”، ولكن أكد في المقابل فريق الدفاع الخاص بـ ” كاميرن”، “جون فيتزجيبونز”، إن هيرين قام بهذا الفعل عن طريق الخطأ، وهو لم يعي بشكل تام عواقبه التي حدثت بسبب قيادته بهذه السرعة.

وبالرغم من الحادث المرير الذي أودى بحياة أم وطفلها كانت هناك ردود أفعال مختلفة في العالم العربي حول القضية، حيث اختلف ردود الأفعال على منصات التواصل الإجتماعي مثل “تويتر” و”تيك توك” و”إنستغرام”، في السعودية حيث ظهر الكثير من مستخدمي هذه المواقع بمقاطع للشاب أثناء النطق بالحكم عليه،

حيث احتوت هذه الفيديوهات على أغاني رومانسية، أغلبها جاءت حزينة، مرفقة بصور له داخل المحكمة وعائلة يبكون بعد صدور الحكم، وخصوصًا والدته التي كانت تواسيه بعد الحكم، وجاءت التعليقات أغلبها حزين ومتعاطف مع “كاميرون هيرين” والذي تصر أسمه قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين “تويتر” في السعودية بتغريدات تتصف بأنها طريفة لمجموعة من الفتيات يقوموا بعرض مجموعة من الحلول من أجل تخفيف الحكم الصادر بما يسمى المجرم الوسيم.

ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل قام البعض بنشر مقطع فيديو لشاب قالوا انه النسخة السعودية من كاميرون هيرين.