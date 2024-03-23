أعلنت كيت ميدلتون، أميرة ويلز البريطانية، الجمعة، إصابتها بالسرطان، واكتشف الأطباء المرض خلال “جراحة كبرى أجريت لها في البطن” في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لبيان صادر عن قصر كنسينغتون في العاصمة البريطانية، لندن.

وقالت أميرة ويلز: “في شهر يناير، خضعت لعملية جراحية كبرى في البطن في لندن، وكان يُعتقد في ذلك الوقت أن حالتي ليست سرطانية”.

مضيفًة أن” الجراحة كانت ناجحة، ومع ذلك، أظهرت الاختبارات بعد العملية وجود السرطان”.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل إصابة أميرة ويلز بالسرطان، لكن قصر كنسينغتون في لندن يقول إنه واثق من أن الأميرة ستتعافى تماماً.

ولا يُتوقع أن تظهر كاثرين والأمير ويليام مع العائلة المالكة في عيد الفصح، ومن المرجح أن لا تعود الأميرة إلى مهامها الرسمية في وقت قريب.

وقال قصر كنسينغتون إن غياب الأمير ويليام المفاجئ عن حفل تأبين أُقيم في أواخر فبراير/شباط كان بسبب اكتشاف تشخيص إصابة كاثرين بالسرطان.

وواجه الزوجان موجة من التكهنات الواسعة والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول صحة الأميرة منذ أن خضعت لعملية جراحية في يناير/كانون الثاني، خاصة وأنها غابت عن كل الأحداث الرسمية منذ عيد الميلاد.