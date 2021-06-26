وصل ​خالد مقداد​ مؤسس ​قناة طيور الجنة​ برفقة عائلته الى ​الأردن​ لمنزل أهله، بداية استقبلهم أقاربهم في المطار مع فرقة فلكلورية، ومن ثم توجهوا لمنزل الأهل وهناك كان اللقاء المؤثر الذي جمع خالد مقداد بأهله، بعد فترة غياب.



وعند وصوله للمنزل احتضن والدته التي أصبحت تبكي عند رؤيته وعائلته، ومن ثم اقترب من أبيه وحضنه ايضا وقبل يده.



على صعيد آخر، كان قد نشر اليوتيوبر وليد مقداد صورا له مع والده خالد مقداد على صفحته الخاصة، وذلك برفقة شقيقه اليوتيوبر المعتصم مقداد، كشف من خلالها عن خروج والده من المستشفى، وذلك بعد معاناته من فيروس كورونا.