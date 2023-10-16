تتوسع التكنولوجيا في كرة القدم وآخرها تصنيف الذكاء الاصطناعي لأفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

استخدمت شبكة “بي إن سبورتس” الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” (Chat GPT) لاختيار أفضل لاعبين كرة قدم عبر التاريخ.

وضمت القائمة 8 من النجوم السابقين إضافة إلى نجمين حاليين هما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فقط.

رونالدو (يسار) وميسي ضمتهما قائمة الأفضل في تاريخ كرة القدم حسب الذكاء الاصطناعي

من هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟

والمثير في الأمر أن الترتيب الذي وضعه الذكاء الاصطناعي، كما كشفت عنه صحيفة “ميرور” الإنجليزية، لم يشهد ميسي أو رونالدو في المركز الأول.

وجاء المجري فيرينك بوشكاش، أسطورة ريال مدريد والمنتخب المجري التاريخي، في المركز العاشر، خلف أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب أيرلندا الشمالية جورج بيست.

وجاء الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة فرنسا وريال مدريد، في المركز الثامن، فيما سبقه أسطورة الألماني وبايرن ميونيخ فرانز بيكنباور إلى المركز السابع.

المركز السادس كان من نصيب ألفريدو دي ستيفانو، أسطورة ريال مدريد، بينما تفوق عليه الهولندي يوهان كرويف، أسطورة برشلونة، ليحتل المركز الخامس.

أما المركز الرابع فكان من نصيب كريستيانو رونالدو، وجاء ميسي في المركز الثالث، متفوقا على منافسه التاريخي على ملعب كرة القدم.

وحصل أسطورة نابولي والأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا على المركز الثاني، فيما اختار الذكاء الاصطناعي الأسطورة البرازيلية بيليه كأفضل لاعب على مر العصور.

الاسطورة البرازيلية “بيليه”

وبدأ بيليه الذي كان اسمه في الأصل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو اللعب مع سانتوس في سن 15 عاماً والمنتخب البرازيلي بعد عام ، واشتهر على الساحة العالمية لكرة القدم عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا في كأس العالم 1958.

وخلال مسيرته الدولية، فاز بثلاث بطولات لكأس العالم في أعوام 1958 و 1962 و 1970 وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك، ودوره في الفوز الثالث للبرازيل، في المكسيك عام 1970 ، كان رئيسيًا في أعظم فريق دولي في الرياضة على الإطلاق، ولا يزال أحد أفضل هدافي الفريق على الإطلاق برصيد 77 هدفًا.

ورحل عن عالمنا مؤخرًا نجم كرة القدم البرازيلي بيليه والذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم، وذلك عن عُمر يناهز 82 عامًا، في مستشفى ألبرت أينشتاين الإسرائيلي في ساو باولو، والذي يرقد فيه منذ 29 نوفمبر 2022.

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