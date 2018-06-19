محمد صلاح يسجل الهدف الاول لمصر من ركلة جزاء والنتيجة 3 – 1… متابعة مباشرة

– (73) محمد صلاح يسجل الهدف الاول لمصر من ركلة جزاء

– (66) تسديدة خطيرة من تريزيغيه تجاور مرمى روسيا.

– (62) هدف دزويبا يستغل الضياع في دفاع مصر ويضيف الثالث.

– (59) هدف تشيريشيف يضيف الهدف الثاني لصالح روسيا.

– (56) الحظ يستمر في معاندته لأحلام العرب بارتطام كرة صلاح في الدفاع ومرور ركنية عبد الله السعيد أمام المرمى بلا متابعة.

– (47) هدف أحمد فتحي يسجل بالخطأ في مرمى فريقه.

– (43) دزويبا يثبت مجدداً أنّه أخطر لاعبي روسيا لكن علي جبر يواصل مراقبته الجيدة.

– (42) الحظ يقف في وجه محمد صلاح عقب انحراف تسديدته الخادعة عن مرمى روسيا.

– (34) محمد صلاح كاد يباغت روسيا بالهدف الأولى لولا تدخل الدفاع في اللحظات الأخيرة.

– (30) في أول نصف ساعة منتخب مصر متماسك ويلعب بثقة وسط اعتماد روسيا على الكرات العرضية.

– (19) تشيريشيف يجرب حظه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو مرمى الشناوي.

– (16) مصر تضغط روسيا والدفاع يرتبك في كرتين متتاليتين (15) قبل أن يسدد تريزيغيه كرة خطيرة تجاور القائم.

– روسيا الطرف الأفضل في أول 10 دقائق مع صعوبة في إخراج الكرة من نصف ملعب مصر.

نقدم لكم متابعة وتغطية مباشرة لأبرز الاحداث في المباراة المرتقبة لمنخبي مصر وروسيا والتي نتطلق بعد دقائق قليلة.

وتعتبر ههذ المواجهة هامة وومصيرية يخوضها المنتخب المصري أمام نظيره الروسي صاحب الأرض والجمهور في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن الدور الأول من كأس العالم روسيا FIFA 2018.