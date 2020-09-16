نشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين صورة جديدة لها عبر حسابها على اسنتغرام أرفقتها بتعليق قالت فيه: “شرايكم بلقاء البارحة في برنامج وطني؟ برنامج وطني.. لبسي الانيق من كوشية”.

وقد اثار احد متابعي هيفاء حسين موجة من الجدل بتعليقه على الصورة اذ كتب : “ايش ينفع جمال وانتي متزوجة واحد قد ابوك..” في اشارة الى زوجها الفنان حبيب غلوم والذي يكبرها بـ 16 عاما.

غير ان هيفاء حسين لم تتردد في الرد على هذا التعليق اذ كتبت: “متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي .. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل..”.

كما شارك عدد من متابعي هيفاء حسين في الرد على صاحب هذا التعليق حيث كتب احدهم: “الفارق 16 سنه ما في تقارب بالأعمار لكن بينهم تفاهم وانسجام العمر مو مقياس” فيما كتب اخر: “ينفع بالعكس ينفع فوق ماتتصور خاصه اذا كان رجل بمعنى الكلمه مثل زوجها ماشاءالله، كفايه كل مايكبرو يصيرون اجمل .. لو مع واحد بسنك كان جاها الهم والغم وجع ”.