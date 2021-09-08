فوجئت المذيعة ” هندية ” مقدمة برنامج ” هندية والنجوم ” على قناة الحدث اليوم بإتصال هاتفي من أحد الأشخاص يسألها عن حقيقة طلاقها من الملحن ” حلمي بكر ” وعلاقتها به .

وأشار المتصل إلى أن غياب حلمي بكر عن حضور حلقة البرنامج قد يعود إلى طلاقهما مطالبا هندية بكشف حقيقة الأمر .

لتنفعل مقدمة البرنامج مؤكدة على أنها لم تتزوج من الملحن حلمي بكر حتى ينفصلا وأن علاقتها به هي أنها متزوجة منه ” فنيا ” على حد وصفها .

فقالت : ” أنا متجوزة الأستاذ حلمي فنيا لكن عيب إنك تطلع تقول كده ومتطلقناش ولا حاجة .. إنتو بتجيبو المداخلات دي منين يا جماعة ” .

وتابعت هندية : ” أستاذ حلمي في تونس بيتكرم وجاي الإسبوع اللي جاي .. مش معنى إنه ميطلعش معايا يبقى اتطلقنا ” .

https://www.facebook.com/watch/?v=188578636579806&t=90