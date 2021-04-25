خرج ” مجدى حلمي ” محامي الطيار الراحل ” أشرف أبو اليسر ” بتصريحات صحفية له كشف من خلالها عن وصية موكله قبل وفاته .

حيث تحدث المحامي مجدي حلمي عن أنه بعد أن قضت المحكمة منذ أسابيع قليلة بحصول أشرف أبو اليسر على تعويض من الفنان ” محمد رمضان ” تبلغ قيمته 6 مليون جنيه أوصاه موكله بسرعة تنفيذ الحكم .

وأشار المحامي إلى أن هذا المبلغ أصبح من حق الورثة وأبناء الطيار .. وعلق على ذلك قائلا : ” كأن قلبه حاسس إنه هيموت ” .

وأضاف مجدي حلمي أن الحالة الصحية للطيار أشرف أبو اليسر كانت قد تدهورت في الفترة الأخيرة بسبب محمد رمضان بشكل مباشر وبدأت في التراجع منذ وقوع الأزمة بينهما وصدور قرار باستبعاده عن العمل حيث تعرض لعدة أزمات صحية نتيجة حالته النفسية السيئة .

وتابع : ” الطيار أشرف أبو اليسر كان راضي بأي حاجة ومش فارق معه الفلوس لكن كان فارق معاه إنه خسر شغله لأن سحب الرخصة كأنها سحبت روحه وقعد في البيت فجأة فكانت حالته النفسية سيئة مؤخرا بعد ما كان من أكفأ الطيارين في مصر ” .

يذكر أن الطيار أشرف أبو اليسر وافته المنية يوم أمس السبت داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات عقب تعرضه لأزمة صحية .