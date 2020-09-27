نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لأغنيته ” السلطان ” .

وبدأ مقطع الفديو بإستعراض آراء الجمهور الأجنبي حول أغنيته .. ثم ظهر محمد رمضان وهو يغني : ” نمبر وان هيفضل دايما إسمي في البطاقة .. نصيحة مني ليه أبعد يا ابني عن سكتي .. أنك مشغول بإسمي ده دليل نجاح خطتي ” .

وتابع : ” نصيحة مني ليك سكت كتير عليك .. نصيحة مني ليك ملمحش وشك في حتتي .. طاير لفوق سكتي سالكة .. ماشوفتش حد فيكم ماركة .. أنا صحيح والباقي فكة .. يا مرحب بيكم في المنافسة ” .

وأشار بعض المتابعين في تعليقاتهم إلى أن محمد رمضان يقصد الفنان ” أحمد الفيشاوي ” من هذه الكلمات وخاصة بعد إعلان الأخير عن طرح أغنية تحمل إسم ” نمبر 2 ” .