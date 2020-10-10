نشبت مشادة حادة بين الفنان ” أحمد فهمي ” وبين لاعب نادي الزمالك ” محمود عبد الرازق شيكابالا ” خلال حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق الذي أقيم يوم أمس الجمعة .

وبدأت المشادة بعتاب من جانب شيكابالا لأحمد فهمي بسبب تصريحات الأخير التي انتقد فيها ما قام به اللاعب في مباراة فريقي الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الأخيرة .

ليتطور الحديث بينهما وقام شيكابالا بسب جمهور النادي الأهلي وهو الأمر الذي لم يقبله أحمد فهمي كمشجع للنادي وكادا أن يتشابكا معا ويتحول الأمر إلى مشاجرة بالأيدي لولا تدخل بعض الحاضرين منهم ” أمير مرتضى منصور ” الذي حاول الصلح بينهما إلا أن فهمي رفض ذلك .

ومن جانبه علق الفنان أحمد فهمي على هذه الواقعة في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك .

فكتب قائلا : ” أنا مش ممثل أهلاوي .. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل .. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر ” .