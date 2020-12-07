نشرت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهرت فيها برفقة إبنها الصغير .

وتفاعلت إحدى المتابعات على الصورة بتعليق لها انتقدت من خلاله الخلاف القائم بين منى السابر وإبنتها حلا وقيام الأخيرة برفع دعوى قضائية ضد والدتها .. فكتبت قائلة : ” حقيقة أكثر من تضرر في كل هذا حلا .. أعانها الله على ما لاقت هذه الطفلة من الجميع .. لتعش حياتها بمفردها بهدوء .. الله يهدي الجميع ” .

وتابعت : ” إذا لم تعيشي أو تتفهمي ضغوط عائلية وعائلة تمزق كيانك ووالد ووالدة يجعلوك أداة لحروبهم ويشهرون بك في الإعلام أعتقد السجن قليل في حقهم مقابل تهميش الطفولة واستغلالها حتى يتعظ الأهل قبل أن ينجبوا أطفال ويخرجوا عقدهم النفسية على أبنائهم ” .

وأضافت المتابعة : ” وفي الأخير إذا تنعمتِ بحضن أم حنون فأنت لست بمستوى التجربة ولم تعايشيها وبالتالي لا تجعلي تجربتك الشخصية تُطبق لمن كان لديهم والدة بيولوجية لأنه حينها من المخجل أن تقولي شيء لم تشعري به ” .

واختتمت تعليقها بالقول : ” وإن كنتِ تقبليهم عائلة لك أسأل الله أن تواجهي كل ما عانته هذه الطفلة من حاضرك حتى مستقبلك ( أنا لا أتمناه لكِ ) لكن ما دمتي متقبلة ذلك فلابد يوما الدهر تشتت النفس وكسرتها من الأقربين ” .

لتخرج منى السابر بتعليق لها للرد عليها فقالت : ” عجبتني تهميش الطفولة .. أي طفولة اللي تتكلمين عنها ؟ لماذا لم تتكلمي عن حق الأم في احتضان ابنائها ؟ لماذا لم تتكلمي عن حق الأم اللي تتعب وتربي وبالآخر تيجي واحدة مريضة تهدم حياتك والقانون ينصفك وبالآخر تيجي الثانية ترفع عليك قضية إسقاط حضانة ” .

واستكملت مهاجمة إياها : ” واللي بعدو وكل واحد يبي يفرد عضلاته على الأم وتحريض وقضية ورأي قضية .. أقولك أسكتي وضلي ساكتة وأخجلي من شيء لم تشعري به على قولتك .. نحن في الزمن الحق صار باطل صرنا في زمن اللي يدافع عن حقوقه لازم ينسجن .. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله ” .