تصدر اسم ”سمكري البني آدمين“ محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بسبب صدور قرار بالقبض عليه وغلق وتشميع مراكز العلاج الطبيعي التي يديرها، والذي ذاع صيتها بسبب علاجه للعديد من المشاهير.

يأتي ذلك بعد قرار النيابة العامة حبس يوسف خيري، المعروف إعلاميًا باسم «سمكري البني آدمين»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية الخاصة به.

من جانبه، قال أحمد سمير اللوزي، محامي يوسف خيري، إن موكله متهم باستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، فضلًا عن تزوير شهادة التخرج الخاصة به، بالادعاء بأنه خريج جامعة «كامبريدج» بإنجلترا.

وأوضح اللوزي أن النيابة العامة قررت غلق المركز الخاص بموكله في مدينة نصر وألقت القبض عليه، لافتًا إلى أنه من المقرر إحالة موكله إلى محكمة الجنح خلال الفترة المقبلة.

بدور عرض الاعلامي عمرو اديب مقاطع فيديو ظهر فيها يوسف خيري وهو يعالج كل من الفنانة منة فضالي والفنان أمير كرارة

كما تحدثت الفنانة ساندي عن تجربتها مع «سمكري البني آدمين» قائلة انها لجأت اليه بسبب معاناتها من اعوجاج في العمود الفقري غير انه كاد أن يتسبب لها بشلل رباعي، بسبب تمرينات فعلها لها كادت أن تتسبب بقطع النخاع الشوكي، بحسب قولها.

وأضافت أنها خرجت حينها وحذرت الجمهور منه، لكن لم يهتم بذلك أي أحد، بسبب شهرة الرجل الذي يتعامل مع العديد من نجوم الوطن العربي، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفنانين الذين أصيبوا بسبب ما يفعله، لكنهم لم يعلنوا عن ذلك لأسباب لا تعلمها.

جدير بالذكر أن هناك العديد من النجوم يتعاملون مع المدعو يوسف خيري، منهم الفنانة نجوى فؤاد، أمير كرارة، ماجد المصري، هبه مجدي، منه فضالي، وغيرهم.