نشرت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” مقطع فيديو لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر خرجت من خلاله موجهة رسالة إلى إبنتها .

حيث طالبت منى السابر حلا الترك بالخروج عن صمتها حول أزمتهما الأخيرة مؤكدة على إنها برغم ما حدث ستظل تدعمها ولن تتخلى عنها .

فقالت منى : ” حلا كفاية صمت وهدول الكلمتين اللي بتطلعوا تحكوها إنه هي خايفة تتكلم ولا شي .. بس أنا بقولها يا حلا أنا بظهرك ومعاكي حتى لو رفعتي عليا قضية أو حتى لو ترفعين عشر قضايا ” .

وتابعت : ” لا تلوميني أنا بالنهاية أم ولازم أتعامل معاهم بنفس الأسلوب فمن فضلك حلا أنا أقدر أنها تعبانة وأنا ما ألومها حلا مضغوطة نفسيا وأنا متأكدة مليون بالمية لأن أنا قاعدة أشوف مو هي بنتي اللي أنا بعرفها ” .

وأضافت منى السابر : ” إن شاء الله باللايف الجاي راح أقولكم وايد أشياء لأن هذه عائلة تحب تفرق عائلة تحب الخراب عائلة تحب الدمار ” .

وأشار المتابعون إلى أن منى السابر تقصد بالعائلة التي تحدثت عنها ولم تحدد هويتها عائلة محمد الترك بسبب الخلافات القائمة بينهم .