نشر الفنان ” عمرو محمود ياسين ” نجل الفنان الراحل ” محمود ياسين ” منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن موعد ومكان جنازة والده الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض .

فكتب في منشوره قائلا : ” صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر والعزاء على المقابر .. مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم .. أسالكم الدعاء وشكر الله سعيكم ” .

فيما كشف الفنان ” محمد رياض ” زوج إبنة الفنان الراحل ” رانيا محمود ياسين ” في تصريحات صحفية له عن السبب من وراء تأجيل مراسم الدفن والجنازة إلى يوم غد بدلا من اليوم .

وهو أن للفنان الراحل محمود ياسين شقيق يعيش خارج مصر وهم في إنتظار عودته .. كما أن أسرته بالكامل في مدينة بورسعيد .