كشفت ميغان ماركل زوجة ” الأمير هاري ” في مقالة رأي كتبتها لصحيفة ” نيويورك تايمز ” ونشرت اليوم الأربعاء عن إجهاضها لطفلها الثاني في شهر يوليو الماضي .

وتحدثت ميغان ماركل عن تفاصيل ما حدث معها بإنها كانت قد شعرت بتشنج حاد أثناء تغيير حفاض إبنها أرشي .. وتابعت : ” علمت في اللحظة التي كنت أضم طفلي الأول بين ذراعي أنني سأفقد طفلي الثاني ” .

وأضافت : ” نزلت على الأرض معه وهو بين ذراعي وغنيت له تهويدة كي نبقى هادئين .. لكن لحن التهويدة المبهج كان يتناقض بشكل صارخ مع إحساسي بتلك اللحظة ” .

ووصفت ميغان ماركل شعورها وزوجها بعد إجهاضها لطفلهما بإنه حزن لا يطاق ورأت هاري ينكسر قلبه حزنا على طفلهما .

وأشارت إلى أن الحديث في حادثة كهذه يبقى من المحرمات ويحاوطه شعور غير مبرر بالعار مما يؤدي إلى حالة حداد فردي دائم .