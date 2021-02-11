كشفت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام عن تطبيق حد الردة على الفنانة ” بسمة الكويتية ” .

وذلك على خلفية إعلانها مؤخرا في مقطع فيديو نشرته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تركها للدين الإسلامي واعتناقها الديانة اليهودية .

فكتبت مي العيدان في تعليقها على ذلك قائلة : ” توضيح .. المغنية اللي تطلق على نفسها إسم بسمة والتي ارتدت عن الدين الإسلامي واعتنقت اليهودية .. للعلم هي مواليد الكويت فقط لكن عراقية الجنسية إلى هذه اللحظة ” .

وتابعت : ” يعني كانت عراقية مقيمة بالكويت .. واليوم أعلن الشيخ أحمد القطان بأن يطبق عليها حد الردة ” .