نشرت الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعلنت من خلالها عن وفاة صديقها ومدير أعمالها ” وائل المصري ” .

فكتبت في تغريدتها بكلمات مؤثرة ناعية رحيله قائلة : ” بكثير من الحزن والأسى أنعي صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري .. أرجو منكم و من محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار ” .

وتابعت نيكول سابا : ” كما أتقدم بخالص التعزية لأهله و عائلته .. كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير .. مع السلامة يا عشرة العمر .. الله يرحمك ” .

كما علق زوجها الفنان اللبناني ” يوسف الخال ” على وفاة وائل المصري فكتب قائلا : ” الله يرحمك يا حبيب القلب .. كان قلبك معنا من هون .. خلّي عينك علينا من فوق ” .