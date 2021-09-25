كشفت السيدة ” هالة العتال ” طليقة المخرج ” طارق العريان ” ووالدة إبنه الأكبر ” عمر ” عن تفاصيل مشاجرة إبنها بأحد الملاهي الليلية في لبنان والتي تسببت في خضوعه لأكثر من عملية جراحية نتيجة تعرضه لكسور في قدمه ويديه .

وأشارت هالة العتال في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن عودة إبنها عمر إلى مصر وتواجده وسط عائلته بالوقت الحالي كاشفة عن سبب عدم ردها على الصحفيين في الأيام الماضية .

فكتبت في منشورها قائلة : ” الحمد لله رب العالمين على كرمك ولطفك .. ألف حمد وشكر رجوع إبني لمصر وأحب أشكر مصر للطيران على تعاونها معنا وحرسها على سلامة إبني ده أولا أما بالنسبة لرفضي الرد على صحفي هو اهتمامي بعمر وسفري ليه بعد كام ساعة وربنا يعلم بحالي ساعتها .. ممكن أرد دلوقت ” .

وتابعت والدة عمر العريان : ” إبني محترم من عيلة بتفهم في الأصول ومتربي علي معاملة الناس كلها باحترام وخصوصا المرأة يعني إبني مضربش حد علي وشه .. إبني كان مع خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته إنه مارضيش يسلم على واحدة فاضايقت أوي وعملت المشكلة وكان هو لوحده بس ” .

وأضافت : ” وفجأة خناقة مع عشرة للأسف إني بقول رجالة وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخانقوا معاه وكان هيتقتل لولا ستر ربنا .. حق إبني هيرجع إن شاء الله وأنا واثقة في القضاء اللبناني ” .

واستكملت هالة العتال : ” ومعلومة بيحاولوا يعتذروا وكلموا عمر وطارق كتير وعندي المكالمات وعايزين يتصالحوا لأنهم عارفين أن مصيرهم السجن وده استحالة طبعا لأن إبني عمل عمليات وده حرام بس أنا بقول الحمد لله لأنه طلع راجل ” .

واختتمت منشورها : ” وهو معايا أنا وطارق وخطيبته ووسط أهله أصحابه وإن شاء الله يتمم شفاءه علي خير .. وده أول كلام عن لساني بعد الهري اللي حصل وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد اتسبب في أذى لإبني ” .