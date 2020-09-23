حرص الفنان التشكيلي ” أحمد شيحة ” والد الفنانة ” حلا شيحة ” على حسم الجدل وكشف حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول ارتباط إبنته بالداعية ” معز مسعود ” .

فقال أحمد شيحة بإنه فوجئ بتداول هذا الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وأنه في الحقيقة لا يوجد ارتباط رسمي بين إبنته ومعز مسعود .

فقال : ” ليس هناك أي شيء بشكل رسمي حتى الآن ولم يطلب يدها مني ” .

وأضاف والد حلا شيحة بأن معز مسعود هو صديق للأسرة وفي حال كان هو أو غيره عريسا لإبنته ومناسبا فإنه لن يتردد في الموافقة لإنها من حقها الزواج مرة أخرى خاصة وإنها ترعى أطفالها الأربعة بمفردها .

وطالب أحمد شيحة من الجمهور الكف عن الحديث والخوض فى حياة إبنته حلا دون التأكد من ما يتم تداوله خاصة وأنه يعلم أخلاقها جيدا فهى دائمة الاعتماد على ذاتها فى العديد من الصعوبات التى تواجهها .