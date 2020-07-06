نشرت الفنانة المصرية ” عبير صبري ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” نعت من خلاله رحيل الفنانة ” رجاء الجداوي ” التي وافتها المنية يوم أمس عن عمر يناهز 82 عاما .

وكشفت عبير صبري في منشورها عن وصية الفنانة الراحلة لها قبل وفاتها وعن علاقتهما فكتبت قائلة : ” حبيبتي مكنش نفسي اكتب إنك خلاص مش موجودة .. كنت بكلمك أول ماروحتي المستشفي وكنت بقولك أنا متفائلة خير وإنتي كان عندك أمل ” .

وتابعت : ” وصتيني على نفسي وجوزي كنتي طيبة أوي وحنينة وقلبك جميل وبتحبي الخير وبتضحكي وبتشاركي الناس كل أفراحهم وأحزانهم ” .

وأضافت : ” كنتي أم عظيمة وفنانة أعظم .. ربنا يدخلك الجنة يا بشوشة يا أنيقة يا حلوة .. كل الناس بتحبك وبتدعيلك .. مش هنساكي وهفضل فاكراكي وفاكرة كلامك ليا ” .