توفيت الفنانة السودانية ” ستونة المجروس ” عن عمر يناهز ال 58 عاما في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة على خلفية أزمة صحية ألمت بها مؤخرا واستدعت دخولها إلى العناية المركزة

ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم تمهيدا لدفنها بمقابر الجالية السودانية بالسادس من أكتوبر .

ونعى الفنان المصري ” محمد هنيدي ” والذي شاركته ستونة الظهور الفني الأول لها في مصر في فيلمه ” صعيدي في الجامعة الأمريكية ” رحيلها في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” .

وتضمنت التغريدة صورة له برفقتها أثناء غنائهما لأغنية ” شوكولاتة ” الشهيرة التي قدموها بالفيلم وكتب في تعليقه عليها : ” الله يرحمك يا ستونة .. البقاء لله ” .

وولدت الفنانة ستونة في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1962 .. ودرست في كلية الفنون الجميلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا .

وبعدما قامت ستونة بدراسات في الفن والتصوير التحقت بمعهد الموسيقى والمسرح .. ثم شاركت في عدد من العروض الفنية .

وبالإضافة إلى تجربتها مع الفنان محمد هنيدي ظهرت أيضا في عام 2000 مع الفنان ” عادل إمام ” في فيلم ” هاللو أمريكا ” .. وفي عام 2009 جرى تكريم ستونة كأفضل مطربة شعبية في مصر .. كما شاركت في عدد من المهرجانات الدولية الأخرى في ألمانيا وهولندا وفرنسا .