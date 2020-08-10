توفي منذ ساعات اليوتيوبر المصري ” مصطفى حفناوي ” عن عمر يناهز ال 25 عاما إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مكوثه في المستشفى لعدة أيام ودخوله غرفة العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي .

وأعلن اليوتيوبر الشهير ” علي غزلان ” في منشور له عن موعد صلاة الجنازة حيث تحددت بعد صلاة المغرب من أمام المقابر .

وسادت حالة من الصدمة والحزن على رواد جميع مواقع التواصل الإجتماعي التي نعت وفاة مصطفى حفناوي وانهالت الدعوات له بالرحمة والمغفرة والصبر لأهله ولمحبيه .

كما حرص عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي على تقديم التعازي في وفاته من بينهم الفنان ” رانيا يوسف ” التي كتبت في تغريدة لها : ” ‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك ووالدتك .. ادعوله بالرحمة والمغفرة ” .

ونشرت الفنانة ” مي كساب ” صورة للفقيد الراحل عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. نسألكم الفاتحة والدعاء خالص التعازي لوالدته وأهله وكل محبيه كان شخص طيب ومحبوب من كل أصحابه .. مصطفى حفناوي في ذمة الله ” .

ونعى الفنان ” حمدي الميرغني ” وفاة حفناوي بمنشور عبر حسابه على ” إنستجرام ” قال فيه : ” لا إله إلا الله ربنا يرحمك يا مصطفى ويصبر أهلك وحبايبك والجميع على فراقك .. إنت أكيد إن شاء الله في مكان أحسن بكتير ربنا يرزقك بجنة الفردوس ” .