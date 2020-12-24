أعلن نادي الزمالك المصري في بيان له اليوم الخميس عن وفاة ” أحمد البكري ” رئيس النادي المؤقت ” متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

حيث تولى أحمد البكري رئاسة نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية بقرار من وزير الشباب والرياضة ” أشرف صبحي ” .

وجاء في البيان : ” تتقدم اللجنة المكلفة برئاسة الزمالك واللجان التنفيذية وجميع العاملين في النادي بخالص العزاء لأسرة أحمد البكري رئيس اللجنة والذي وافته المنية صباح اليوم ” .

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بحضور أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي ومسئولي القلعة البيضاء .

كما تقرر إعلان الحداد في نادي الزمالك خلال الفترة الحالية لمدة 3 أيام على أن يقيم مسئولو النادي مراسم العزاء خلال الأيام المقبلة .