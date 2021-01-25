توفيت الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، مساء أمس الاحد، عن عمر يناهز الـ72 عاما بعد وعكة صحية تعرضت لها خلال الأيام الماضية ناتجة عن إصابتها بمرض كوفيد-19.

عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر/كانون الأول عام 1948، عملت أستاذة للفقه الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي، وفقا لموقع صحيفة “الأهرام”.

قدمت عبلة الكحلاوي العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

وللدكتورة عبلة الكحلاوي، العديد من المساهمات الإنسانية حيث أسست جمعية خيرية في منطقة المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى ألزهايمر تحت اسم جمعية “الباقيات الصالحات”، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات.