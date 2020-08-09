أعلن الفنان ” أحمد صيام ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة الفنان ” إبراهيم الشرقاوي ” .

والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما صرح به نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” .

وكتب أحمد صيام في منشوره قائلا : ” البقاء والدوام لله .. توفى إلى رحمة الله أخويا الكبير وصديقي الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي .. اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك .. مع السلامة يا إبراهيم ” .

يذكر أن الفنان إبراهيم الشرقاوي شارك في عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم الهلفوت وفيلم النمر والأنثى وفيلم الحرافيش .. ومن الأعمال الدرامية مسلسل هارون الرشيد ومسلسل أرابيسك .