نجيب ساويرس يكشف انه اشترى ذهباً بنصف ثروته البالغة 5.7 مليار دولار.. والسبب؟

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الثلاثاء، عن اتجاهه لتحويل نصف ثروته إلى الذهب، بسبب “أزمة خطيرة محدقة بالعالم”.

وقال رجل الأعمال فى المقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية: “نعم قمت بتحويل نصف ثروتى إلى الذهب”، ويبلغ إجمإلى ثروة ساويرس الصافية نحو 5.7 مليار دولار أمريكى.

وتابع: “أسعار الذهب ترتفع بصورة كبيرة الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل سعر الأوقية إلى 1800 دولار، حيث يسجل حاليا أكثر من 1300 دولار، كما أن أسواق الأسهم باتت تحظى بقيمة مبالغ فيها بكثير، ما يهدد الأسواق العالمية بشكل عام”.

ومضى “أنت لديك السوق الصينى وهو لن يتوقف عن الاستهلاك، والناس الطبيعيين يميلون إلى الذهب فى وقت الأزمات، ونحن نعيش حاليا فى أزمات عديدة، ويمكنك أن تنظر إلى الشرق الأوسط وبقية العالم، والرئيس ترامب لا يساعد على الحل أبدا”.

وأوضح ساويرس أن ترامب يمكن أن يساعده فى حالة واحدة فقط، إذا نجح فى التوصل إلى اتفاق سلام مع كوريا الشمالية فالاستثمارات المصرية ستؤتى ثمارها أخيرا بعد 10 سنوات من انتظار إعادة جمع الأرباح من شركات الهواتف المحمولة والاستثمارات عنها.

“الأزمة الكبيرة أنك تستثمر فى دولة لا يمكن تحويل عملتها بسهولة، وضعت كثير من المال هناك، واشتريت فندقا، وفعلت كثير من الأشياء الجيدة”.

ويمتلك ساويرس أول مشغل اتصالات خلوية فى كوريا الشمالية “كوريولينك”، وتعرض لضغوطات غربية عديدة، وفقا للوكالة الأمريكية، بسبب استثماراته فى بيونج يانج.

ووجه ساويرس رسالة إلى ترامب قبل اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قال فيها: “لا تضايقه، فهو وعد بمزيد من الازدهار فى مقابل تنازلات بشأن النووى”

“وتابع أنا أعرف الكوريين الشماليين جدا، فهم أشخاص فخورون جدا بأنفسهم، لا يرضخوا للتهديد أو البلطجة، كل ما عليك “ترامب” أن تبتسم وتتحدث وتجلس ستحصل على ما تريد”.