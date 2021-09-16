بدأ أربعة سياح أمريكيين، الأربعاء، رحلة تاريخية في الفضاء على متن كبسولة تابعة لشركة ”سبايس إكس“ ستدور بهم حول الأرض على مدى ثلاثة أيام، في أول رحلة في تاريخ البشرية تقتصر على ركاب عاديين ليس بينهم أي رائد فضاء محترف.

وفي الوقت المحدد في تمام الساعة 20:02 بالتوقيت المحلي، انطلقت المركبة الفضائية فالكون 9 من منصة الإطلاق الأسطورية (39A) في مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في فلوريدا من حيث انطلقت رحلات أبولو إلى القمر.

ووسط كرة لهب أضاءت عتمة الليل، ارتفعت المحركات التسعة بالمركبة الفضائية في مهمة أطلق عليها اسم ”إنسبيريشن4“.

وما هي إلا دقائق حتى انفصلت الطبقة الأولى من المركبة الفضائية وعادت من دون أية مشاكل إلى الأرض حيث سيعاد استخدامها، لتترك بذلك للطبقة الثانية مهمة إيصال الكبسولة إلى المدار.

وبعد 12 دقيقة من الإقلاع، انفصلت الطبقة الثانية عن الكبسولة ”دراغون“، ليبدأ بذلك السياح دورانهم في مدار الأرض، بحسب لقطات بثتها الشركة المملوكة من إيلون ماسك.

Dragon and the @inspiration4x crew will orbit Earth for three days at an altitude of ~575 km, flying farther than any other human spaceflight since the Hubble missions pic.twitter.com/NZu2OM09zZ — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021

وقال الملياردير جاريد إيزاكمان، قائد المهمة الذي استأجر هذه الرحلة، إن ”قلة ذهبوا من قبل وكثيرين سيتلون. الباب يفتح الآن. إنه أمر مدهش حقا“.

وسيستغرق دوران الركاب الأربعة حول الأرض ثلاثة أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.

هدف الرحلة

تهدف الرحلة لجمع 200 مليون دولار لمستشفى سانت جود لأبحاث طب الأطفال.

تبرع إيزاكمان بمبلغ 100 مليون دولار، كما اشترى مقعدين إضافيين ذهب أحدهما إلى آرسينكوس، التي تعمل في المستشفى، والآخر إلى يانصيب فاز به سيمبروسكي (صديق له فاز باليانصيب ومنحه بطاقته).

أما بروكتور فقد فاز بمقعده عبر مسابقة لجمع الأموال للمستشفى، وحظي بتصويت وتفاعل على موقع تويتر، أهله للفوز.

وبما أن Inspiration4 هو جزء من جهد ضخم لجمع التبرعات، فإن الطاقم سيأخذ عددا من المواد معه ليتم بيعها في المزاد، بالإضافة إلى الأغراض الشخصية، بحسب موقع Space العلمي.

وتشمل بعض هذه المواد السترات التي يرتديها أعضاء البعثة، وأعمال فنية صنعها مرضى سانت جود، وتماثيل لصواريخ فضاء وتذكارات أخرى.