احمد شويلية – الابتزاز الإلكتروني هو جريمة عبر الإنترنت يحتجز فيها المتسللون بياناتك أو موقعك على الويب أو أنظمة الكمبيوتر أو غيرها من المعلومات الحساسة كرهائن حتى تلبي مطالبهم بالدفع. غالبًا ما يتخذ شكل هجمات برامج الفدية وهجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS) ، وكلاهما يمكن أن يشل عملك.



كيف يعمل الابتزاز الإلكتروني؟



المبتزون الإلكترونيون لديهم العديد من الأساليب الشائعة لاقتحام أجهزة الكمبيوتر والبرامج والشبكات وتعطيلها حتى تدفع رسومًا.

أحد الأساليب هو برنامج الفدية ، والذي يتضمن مخترقًا يخدع أحد موظفيك للنقر على رابط أو ملف داخل رسالة بريد إلكتروني. يؤدي هذا إلى تنشيط برامج الفدية ، التي تنتشر في جميع أنحاء شبكتك ، وتشفير الخوادم والبيانات الخاصة بك حتى لا تتمكن من الوصول إلى التطبيقات والملفات. الطريقة الوحيدة لاستعادة الوصول هي الدفع للمتسلل مقابل مفتاح تشفير.

تتضمن ما يسمى بهجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS) متسللين يستخدمون شبكة من أجهزة الكمبيوتر المصابة لإرسال تدفق هائل من الرسائل إلى خادم الويب الخاص بك ، مما يؤدي إلى إخراجها بشكل فعال من الخدمة حتى تتوقف الرسائل.

ما أنواع الشركات الصغيرة المعرضة للابتزاز الإلكتروني؟



أي نشاط تجاري يعتمد على موقع ويب لتوليد المبيعات ، مثل أعمال التجارة الإلكترونية ، يكون عرضة للابتزاز الإلكتروني. يجب على جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الاحتراز من هذا الاحتمال.

إذا كانت عمليات عملك تعتمد على الأدوات الرقمية أو برامج إدارة العملاء عبر الإنترنت أو التطبيقات الداخلية ، فأنت أيضًا عرضة للابتزاز الإلكتروني.

وبالمثل ، إذا كنت تعتمد على الوصول إلى قاعدة بيانات العملاء ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ، فإن كل ساعة لا يمكنك الوصول إلى هذه البيانات هي ساعة من الوقت الميت. بعد عدة ساعات ، قد تتعرض شركتك لخسارة مالية كبيرة.



هل يغطي تأمين المسؤولية الإلكترونية النفقات المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني؟



تغطي العديد من بوالص التأمين ضد المسؤولية الإلكترونية الابتزاز الإلكتروني ، ولكن عادةً ما يتم ذلك عن طريق المصادقة فقط (أي إضافة إلى صفحة إعلانات وثيقتك). توفر هذه السياسات ، التي تسمى تغطية المسؤولية الإلكترونية للطرف الأول ، الدعم المالي لثلاثة أغراض:

لتلبية طلب المتسللين للحصول على فدية

لدفع المصاريف المتعلقة بالابتزاز ، مثل التعاقد مع مستشار لإصلاح هجوم

لإعادة أجهزة الكمبيوتر أو قواعد البيانات التالفة إلى حالة عملها الأصلية

كيف يمكن للشركات الصغيرة تجنب الوقوع فريسة للابتزاز الإلكتروني؟

يعد اتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني أمرًا ضروريًا. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأساسية:

حافظ على جدار حماية فعال وقم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات

تدريب الموظفين على نظافة البريد الإلكتروني (على سبيل المثال ، لا تنقر فوق الروابط الموجودة في نص رسائل البريد الإلكتروني غير المعروفة أو تفتح المستندات أو التطبيقات المرفقة)

تجنب النقر فوق الإعلانات المنبثقة أثناء العمل على الإنترنت

احتفظ بنسخ احتياطية متعددة لجميع بياناتك

