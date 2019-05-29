الجيل الخامس للإتصالات ( 5G ) ينطلق بالكويت

أعلنت دولة الكويت أمس عن تدشين رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح للتشغيل التجريبي لخدمة الجيل الخامس ( 5G ) وأعلنت موعد إطلاقها لشركات الإتصال المتنقلة بمنتصف يونيو المقبل .

وأكد رئيس الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات في الكويت ” سالم الأذنية ” استكمال التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس حتى يبدأ الإطلاق التجاري لها .

كما أوضح أن هذه الخدمة تأتي من خلال سعي الهيئة إلى تطوير قطاع الإتصالات في الكويت ومواكبة التطور التكنولوجي متماشية مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية المتخصصة بوضع المعايير الفنية لهذه التقنية التي تم اعتمادها منذ أكثر من سنتين .

وأشار الأذنية إلى أن الخدمة تطبق أحدث التقنيات حيث ستزيد سرعة الإتصال بالإنترنت إلى سرعات كبيرة تمكن من الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات الغير محدودة ودعم تطبيقات إنترنت الأشياء ( أي أو تي ) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية .

وتتزامن هذه الخطوة مع استعدادات الكويت لمشروع الممر الإقليمي للإتصالات .