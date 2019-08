الكشف عن أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن

أعلن موقع ” أندرويد أوثورتي ” التقني المتخصص عن تسجيل شركة ” شاومي ” الصينية براءة اختراع لهاتف جديد سيكون الأول من نوعه في العالم الذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن إطلاقا .

وأوضح أن الهاتف سيكون مزودا بألواح طاقة شمسية صغيرة ستغنيه عن اللجوء للشواحن التقليدية بشكل كبير .

وسيزود هذا الهاتف بشاشات خاصة بمعدل استهلاك قليل للطاقة ستزيد من مدة عمله للضعف مقارنة بالهواتف العادية .

ومن المفترض أن يكون لديه هيكل مقاوم للماء والغبار وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة اللمسية .

وأن تصنع بعض أجزائه من مكونات صديقة للبيئة .. كما أن صور براءة الاختراع تظهر أيضا أن كاميرا هاتف شاومي الأمامية ستكون مخفية تماما تحت الشاشة اللمسية .

وأكدت مصادر من الشركة الصينية الرائدة أن ذلك الهاتف سيتم تجهيزه ليطرح قريبا في الأسواق العالمية .

Xiaomi new patent of smartphone with integrated solar panel at back. Find full story at https://t.co/1U1gGi6kTf pic.twitter.com/zXP5xVBGjL

— RahulTechy (@RahulTechy2) August 6, 2019