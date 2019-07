تسريبات تكشف أسعار ومواصفات هواتف ” آيفون ” الجديدة 2019

كشف موقع ” Wccftech ” بعض التسريبات الجديدة عن أسعار هواتف ” آيفون ” القادمة من شركة ” آبل ” الأمريكية ومواصفاتها والتي تستعد لطرحها بعد أقل من شهرين .

والتي من المقرر الكشف عنها ضمن مؤتمرها السنوي والتي تعقده الشركة الأمريكية بشكل دوري كل سنة وتطرح فيه عددا من هواتف ” آيفون ” الجديدة .

ووفقا للموقع المتخصص بالشئون التقنية فإن أسعار الهواتف الجديدة ستبدأ من 989 دولارا وتحديدا لهاتف ” iPhone 11R ” .

أما عن هاتف ” آيفون 11″ فسيصل سعره إلى حوالي 1294 دولارا .. بينما سيبدأ هاتف ” آيفون ماكس 11 ” من 1425 دولارا .

وستتميز الهواتف الجديدة بشاشات OLED ، وبأحجام بين 5.8 و6.1 بوصة ، وكاميرا بثلاث عدسات موضوعة مع مصباح الإضاءة بإطار مربع على الواجهة الخلفية .

وسيأتي هاتف iPhone 11 و11 Max بعدسة Super Wide Angle ، أما بالنسبة إلى iPhone 11R ، فسيأتي مع إضافة جديدة وهي عدسة تليفوتوغرافيّة .

FYI, today's render is quite inaccurate… Actually, #iPhoneXI rear camera bump is much larger and the camera lenses, flash and mic are pretty differently arranged… pic.twitter.com/SRN4sRNWcc

— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 15, 2019