خاصية جديدة مذهلة في Pixel 4.. فيديو

كشفت شركة غوغل أن الإصدار الأحدث من هواتف ”بيكسل“، Pixel 4، سيشمل تكنولوجيا استشعار الحركة، والتي تتضمن رادارًا قصير المدى يتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم عن بُعد.

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ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيكون هاتف ”بيكسل 4“ أول أجهزة غوغل التي تستخدم هذه التقنية المسماة ”سولي“، والتي كشفت الشركة أنها ستسمح للمستخدم بتخطي الأغاني وإنذارات الغفوة، وكتم رنين المكالمات الهاتفية عن طريق إيماءات اليد.

وقالت الشركة ”هذه الإمكانيات هي مجرد البداية، فمثلما يتطور هاتف بيكسل مع مرور الوقت، ستتطور تقنية استشعار الحركة عن بعد“.