أعلنت شركة فيسبوك الخميس تغيير اسمها إلى ”ميتا“، Meta، في إعادة لإطلاق علامتها التجارية بالتركيز على طموحات تتعلق ببناء (ميتافيرس) وهو بيئة للواقع الافتراضي المشترك تراهن الشركة على أنها ستكون المنصة الكبرى المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في مؤتمر الشركة عن البث الافتراضي الحي والواقع المعزز إن الاسم الجديد يعكس طموح شركته لبناء عالم جديد من الواقع الافتراضي بدلا من أن تكون خدمة تواصل اجتماعي فقط.

ومصطلح ”ميتافيرس“ الذي ظهر للمرة الأولى في رواية قبل ثلاثة عقود ويجتذب الآن اهتماما كبيرا في وادي السليكون يشير بشكل عام إلى فكرة البيئة الافتراضية المشتركة التي يمكن لأشخاص الدخول إليها رغم استخدامهم لأجهزة مختلفة.

وقال زوكربيرغ: ”حاليا كانت علامتنا التجارية مرتبطة بشدة بمنتج واحد لا يمكنه بأي حال أن يعكس كل ما نفعله الآن ناهيك عن المستقبل“.

وأشارت الشركة إلى إن تغيير الاسم سيضم كل التطبيقات والتكنولوجيات التابعة لها تحت الاسم الجديد لكنه لن يغير هيكل الشركة.