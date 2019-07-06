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عطل خطير يضرب هواتف ” آيفون “

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كشف موقع ” The Verge ” التقني المتخصص عن عطل ضرب عددا كبيرا من هواتف ” آيفون ” حول العالم .

وأن عددا كبيرا من مستخدمي آيفون واجهوا مشكلة في توقف منظومة ” آي كلاود ” ومتجر ” آب ستور ” .

حيث انقطعت عن العمل بصورة كاملة كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات التي يتم ربطها ب ” آي كلاود ” خلال الساعات القليلة الماضية .

كما توقفت أيضا خدمات مثل : ” آبل باي ” و ” تسجيل الدخول ” و ” اعثر على هاتفي ” و ” اعثر على اصدقائي ” على آي كلاود عن العمل بصورة كاملة عند عدد من المستخدمين .

 ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات ” أبل ” ومستخدمي ” آيفون ” خلال هذا العام .

كما أنه يأتي بعد يوم واحد  تقريبا من العطل الكبير الذي ضرب تطبيقات : ” فيس بوك ” و” فيس بوك ماسنجر ” و” إنستجرام ” و” واتس آب ” الذي كان سببه إحدى عمليات الصيانة الدورية .

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