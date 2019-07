عطل خطير يضرب هواتف ” آيفون “

كشف موقع ” The Verge ” التقني المتخصص عن عطل ضرب عددا كبيرا من هواتف ” آيفون ” حول العالم .

وأن عددا كبيرا من مستخدمي آيفون واجهوا مشكلة في توقف منظومة ” آي كلاود ” ومتجر ” آب ستور ” .

حيث انقطعت عن العمل بصورة كاملة كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات التي يتم ربطها ب ” آي كلاود ” خلال الساعات القليلة الماضية .

كما توقفت أيضا خدمات مثل : ” آبل باي ” و ” تسجيل الدخول ” و ” اعثر على هاتفي ” و ” اعثر على اصدقائي ” على آي كلاود عن العمل بصورة كاملة عند عدد من المستخدمين .

ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات ” أبل ” ومستخدمي ” آيفون ” خلال هذا العام .

كما أنه يأتي بعد يوم واحد تقريبا من العطل الكبير الذي ضرب تطبيقات : ” فيس بوك ” و” فيس بوك ماسنجر ” و” إنستجرام ” و” واتس آب ” الذي كان سببه إحدى عمليات الصيانة الدورية .

Apple’s iCloud and store systems are down for some users https://t.co/PmRbDz3xKk pic.twitter.com/2hFYFhCP6k

— The Verge (@verge) July 4, 2019