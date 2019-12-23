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كيف تسترجع حساب الواتس آب الخاص بك في حالة الاختراق أو السرقة خلال دقيقة ؟

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نشر أحد المتهمين بتطبيقات الهواتف يدعى ” فيصل صالح ” عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” طريقة إسترجاع حساب ” واتس آب ” في حالة سرقته في خلال دقيقة .

   حيث تحدث عن الطريقة البسيطة والسهلة التي يمكن اتباعها في حال حدوث هذا الأمر والتي تبدأ بتحميل تطبيق واتس آب بيزنس وهو تطبيق مخصص لرجال الأعمال والشركات .

وأشار إلى أن شركة واتس آب لديها تطبيقين الخاص بالأشخاص العاديين والآخر الخاص بالشركات .

وبعد التسجيل في تطبيق ” واتس آب بيزنس ” سوف يتم إغلاق حسابك في تطبيق الواتساب الأصلي وبالتالي حمايته من السرقة .

وتابع فيصل صالح أنه بعد 24 ساعة يمكنك استعادة حسابك في تطبيق واتس آب من خلال التسجيل مرة أخرى وبالتالي يمكنك استعاده بياناتك في الحساب .

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