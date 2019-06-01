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لأول مرة .. سيرك بدون حيوانات في ألمانيا

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Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-06-01 09:01:45Z | |

في ظل الانتقادات الكثيرة التي تتعرض لها مسارح السيرك من منظمات الدفاع عن الحيوان والجمعيات الحقوقية .

توجه لأول مرة سيرك في ألمانيا يطلق عليه ” سيركوس رونكالي ” إلى حل يساعدهم في عمل السيرك دون التعرض لأية انتقادات أو إثارة أي غضب .

حيث اعتمد السيرك على تقنية ” الهولوغرام ” والتي تعمل على إظهار بعض الحيوانات في صورة تجسيدية ثلاثية الأبعاد مثل : الفيل والحصان .

وتعتمد العروض بشكل كامل على الحاسوب .

ونال ذلك إعجاب الجمهور واستمتاعهم بالعروض على الرغم من عدم وجود حيوانات حقيقية .

وكانت انتقادات منظمات الدفاع عن الحيوان على أعمال السيرك في أن تدريب بعض الحيوانات مثل الأسود والفيلة يتطلب تعريضها إلى الجوع والضرب حتى تتدرب على بعض الحركات .

والسيرك الألماني هو الأول من نوعه في العالم الذي يعمل بهذا الشكل وغير من طريقة عمله باستغنائه عن كافة الحيوانات التي كان يقدم بها عروضه طيلة عقود ماضية .

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Posted by Circus Roncalli on Saturday, May 25, 2019

 

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