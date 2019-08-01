الصفحة الرئيسية العالم الرقمي واتساب تحذر مستخدميها من تلك الرسالة !!

واتساب تحذر مستخدميها من تلك الرسالة !!

بواسطة -
0 0

كشفت صحيفة ” ميرور ” البريطانية عن تحذير الخبراء لمستخدمي تطبيق ” واتس آب ” من رسالة نصية تأتيهم ليقوموا ببعض الخطوات ويجيبوا عن أسئلة معينة .

وان هذه الرسالة ما هي إلا حيلة يستخدمها البعض في عمليات احتيال جديدة .

وتتضمن الرسالة رابط مرفق بالرسالة، تعرض تقديم “1000 جيجابايت” من بيانات الإنترنت مجانا .

وإنه بمجرد أن يقوم المستخدم بالضغط على الرابط ينتقل بك إلى صفحة أخرى تحتوي على بعض الأسئلة التي تتضمن تفاصيل صغيرة عن المستخدم وعن الجهاز الخاص به .

وعند الانتهاء من الرد على الأسئلة يطلب منك إرسال ذلك الاستبيان لأكثر من شخص من أجل الجودة مقابل مكافأة .

وأكد الخبراء أن عنوان الرابط لا يمت بصلة لــ” واتساب ” حيث أعده القراصنة كخدعة لسرقة المعلومات الشخصية ولاستخدامه في عمليات نصب كبيرة .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.