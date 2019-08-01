واتساب تحذر مستخدميها من تلك الرسالة !!

كشفت صحيفة ” ميرور ” البريطانية عن تحذير الخبراء لمستخدمي تطبيق ” واتس آب ” من رسالة نصية تأتيهم ليقوموا ببعض الخطوات ويجيبوا عن أسئلة معينة .

وان هذه الرسالة ما هي إلا حيلة يستخدمها البعض في عمليات احتيال جديدة .

وتتضمن الرسالة رابط مرفق بالرسالة، تعرض تقديم “1000 جيجابايت” من بيانات الإنترنت مجانا .

وإنه بمجرد أن يقوم المستخدم بالضغط على الرابط ينتقل بك إلى صفحة أخرى تحتوي على بعض الأسئلة التي تتضمن تفاصيل صغيرة عن المستخدم وعن الجهاز الخاص به .

وعند الانتهاء من الرد على الأسئلة يطلب منك إرسال ذلك الاستبيان لأكثر من شخص من أجل الجودة مقابل مكافأة .

وأكد الخبراء أن عنوان الرابط لا يمت بصلة لــ” واتساب ” حيث أعده القراصنة كخدعة لسرقة المعلومات الشخصية ولاستخدامه في عمليات نصب كبيرة .