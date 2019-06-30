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” واتس آب ” يقدم 5 مزايا جديدة لمستخدميه

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يواصل تطبيق ” واتس آب ” الدفع بتحديثات وميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم .

 وتقوم شركة واتس آب باختبار كل هذه الميزات الجديدة في إصدارها التجريبي من التطبيق قبل طرحه للمستخدمين .

وكشف واتس آب عن 5 مزايا للمستخدميين سوف تطرح قريبا وهي :

– ” الوضع الليلي ” : حيث يعمل التطبيق في الوقت الحالي على توفير ميزة الوضع المظلم والذي يطلق عليه ” night mode ”  بحيث يصبح المظهر الرئيسي للتطبيق أسود اللون كما يحدث في الوضع المظلم في نظام أندرويد مما يساعد على غطالة عمر الببطارية بالنسبة للهواتف المزودة بشاشات ” OLED ” كما سيكون مريحا لأعين المستخدمين .

– ” مشاركة قصص فيس بوك ” : يتيح تطبيق واتس آب مشاركة الحالة بها مباشرة على قصص فيس بوك ” Facebook Stories ” على عكس الطريقة التي يمكن للمستخدمين القيام بها على موقع ” إنستجرام ” .

– ميزة ” QR Code ” :  التي تسمح للمستخدمين بإضافة جهات اتصال إلى هواتفهم الذكية عن طريق فحص QR Code للمستخدمين الآخرين .. وهذه الميزة متاحة بالفعل على تطبيقات مثل ” WE Chat ” .

– ” حماية صور الملف الشخصي ” : تعمل هذه الميزة على نظام أندرويد وتتاح قريبا على نظام IOS والتي تساعد على حماية صورة الملف الشخصي للمستخدمين من قيام الآخرين بتنزيلها أو التقاط لقطات شاشة لها .

– ” تصميم الألبوم ” : مع التحديث المقبل سيبدأ واتس آب في جمع صور متعددة في فقاعة واحدة على whatsapp chats .

 

 

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