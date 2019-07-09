3 طرق تساعدك على فتح هاتف آندرويد إذا نسيت كلمة السر

كشف موقع ” أندرويد بيت ” التقني عن ثلاثة طرق من أبسط وأفضل الطرق لأمكانية فتح الهاتف في حالة نسيان كلمة المرور أو رمز النمط .

والتي تجبر المستخدمين الذين يتعرضون لمثل هذا الموقف إلى إعادة ضبط المصنع للهاتف مما يؤدي إلى مسح جميع البيانات المحفوظة على الهاتف .

ويوضح الموقع الطرق الثلاثة على النحو التالي :

الطريقة الأولى : ” القفل الذكي Smart Lock ” والتي تستخدم مع أنظمة أندرويد 5.0 وما فوق والتي تتيح فتح الهاتف تلقائيا في ظل ظروف معينة مثل عند الاتصال بشبكة ” Wi Fi ” في المنزل وفي هذه الحالة إذا عندما ينسى المستخدم كلمة المرور ما عليه سوى العودة إلى المنزل لإلغاء قفل الهاتف .

الطريقة الثانية هي : استخدام حساب جوجل الخاص بك .. وتستخدم هذه الطريقة في نظام أندرويد 4.4 والإصدارات الأحدث منه .. فإذا حاولت إدخال كلمة المرور لخمس مرات يظهر الحساب بعد فشل المحاولة الخامسة وبمجرد المصادقة باستخدام حساب ” جوجل ” الخاص بك سيظهر لك اختيار رقم تعريفي جديد ويمكن إلغاء قفل الجهاز .

والطريقة الثالثة هي استخدام خدمة ” Find My Device ” والتي تستخدم لأنظمة أندرويد 2.3 فيما فوق.

وتعتبر أبسط وأفضل طريقة لاستعادة الوصول إلى جهازك بعد نسيان رمز PIN الخاص بك طالما قمت بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك على هاتفك

كل ما عليك هو استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتسجيل الدخول إلى خدمة ” العثور على جهازي ” Find My Device من جوجل Google ، والمعروفة سابقًا بإسم Android Device Manager وحدد الجهاز المعني من قائمة الأجهزة المرتبطة بحسابك.

انقر فوق قفل ” Lock ” ثم اكتب رمز قفل جديد وبمجرد قفل هاتفك برمز جديد فإنه يغير الرمز الأصلي الذي نسيته .. ثم يصبح لديك حق الوصول إلى هاتفك مرة أخرى .