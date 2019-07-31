Reon Pocket.. مكيف جديد من سوني ترتديه في ظهرك!

أعلنت شركة “سوني” عن مشروعها الجديد “Reon Pocket”، وهو عبارة عن جهاز شخصي للتبريد والتدفئة، بحجم صغير، وقابل للارتداء.

والجهاز لا يزال في مرحلة التمويل، حيث يتوقع أن يطلق في 2020 بسعر يصل إلى 175 دولار، بحسب المواصفات والقمصان الخاصة به، وفق ما ذكر موقع “فيرج” التقني.

وإلى جانب ميزة التبريد التي يوفرها الجهاز، فإن المستخدم يستطيع وضعه في قميص داخلي خاص، بحيث يتحول لوظيفة تدفئة الرقبة في درجات الحرارة المنخفضة.

ويدعم “Reon Pocket” تقنية التبريد الكهربائي الحراري، ويتصل بتطبيق خاص على الهاتف المتحرك، من أجل تفعيل التبريد أو التدفئة.