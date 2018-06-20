أوروغواي تتأهل مع روسيا إلى دور الـ16 والسعودية ومصر يودعان كأس العالم

تأهلت أوروغواي إلى دور الـ16 من كأس العالم روسيا 2018، بفوزها على السعودية 1-0 اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، على ملعب روستوف آرينا.

وسجل الهدف الوحيد نجم نادي برشلونة لويس سواريز في الدقيقة 23 مانحاً منتخب بلاده النقطة السادسة.

وباتت المباراة بين روسيا والأوروغواي في المرحلة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لتحديد صاحب المركز الأول، بينما يخوض منتخب مصر وشقيقه السعودي مباراة لاكتساب النقاط لا أكثر.

وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها أوروغواي بأول مباراتين لها في كأس العالم منذ مونديال 1954.