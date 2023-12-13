أصبح دوري روشن السعودي (الدوري السعودي للمحترفين)، هو البطولة الأكثر مشاهدة في المنطقة بعد نجاحه في استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالميين، مثل كريستيانو رونالدو، ونيماردا سليفا، وكريم بنزيمة، وساديو ماني.. وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة.

في هذا الفيديو نقدم عشرة اسئلة منوعة عن الدوري السعودي وهي كالتالي:

كم عدد الفرق التي شاركت في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في الموسم الحالي؟

ما هو اسم الفريق الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري السعودي للمحترفين؟ من هو اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؟

ما هو أكبر انتصار في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؟

ما هو اسم الملعب الذي يتسع لأكثر عدد من المقاعد في الدوري السعودي للمحترفين؟

ما هو أكبر عدد من النقاط التي أحرزها فريق في موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين؟

من هو صاحب اسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؟

في اي عام كانت بداية الدوري السعودي للمحترفين؟

ما سبب حصول نادي النصر على لقب العالمي؟

ما سبب حصول نادي الهلال على لقب الزعيم؟

الاجابة على هذه الاسئلة ضمن الفيديو المرفق.