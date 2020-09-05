أعلن الإعلامي الرياضي المصري ” أحمد شوبير ” خلال حلقة برنامجه المذاع على قناة ” أون تايم سبورت ” عن اختفاء كأس الأمم الإفريقية من مقر الإتحاد المصري لكرة القدم .

والذي تحتفظ به مصر مدى الحياة بعد فوز المنتخب المصري ببطولة الأمم الإفريقية لثلاث مرات على التوالي في 2006 و 2008 و 2010 .

وقال شوبير أن اللجنة الخماسية التي تتولى تسيير أمور الاتحاد المصري بشكل مؤقت في الوقت الحالي اكتشفت اختفاء الكأس أثناء البحث عنه لعمل متحف في مقر الاتحاد يضم بطولات منتخب الفراعنة .

وعلق قائلا : ” فوجئ الاتحاد باختفاء كأس الأمم الإفريقية وفتح تحقيقا وأعتقد في البداية أن الكأس مع أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق لكن الأخير نفى وجوده معه .. ولا أحد يعلم أين كأس الأمم الإفريقية حاليا ” .

وعلى الجانب الآخر خرج الاتحاد المصري لكرة القدم ببيان رسمي له يوم أمس الجمعة عن الواقعة جاء فيه : ” في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ” .

وتابع : ” فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير ” .

وأضاف : ” يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة ” .