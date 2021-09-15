خضع أسطورة كرة القدم البرازيلية ” بيليه ” إلى عملية استئصال ورم في القولون بمستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو يوم السبت قبل الماضي .

وأعلن عن ذلك بيليه في منشور له عبر حسابه على إنستجرام مشيرا إلى أنه قبل إجرائه للعملية كان متواجدا بالمستشفى لمدة 6 أيام خضع خلالها لعدد من الاختبارات والفحوصات التي كشفت إصابته بالمرض .

فقال : ” أصدقائي .. أشكركم جزيل الشكر على الرسائل اللطيفة .. أشكر الله على شعوري بحالة جيدة جدا وللسماح للدكتور فابيو والدكتور ميغيل بالاعتناء بصحتي ” .

وتابع : ” السبت الماضي خضعت لعملية جراحية لإزالة الآفة المشبوهة في أيمن القولون .. تم التعرف على الورم خلال الاختبارات التي خضعت لها الأسبوع الماضي ” .

فيما كشفت ” كيلي ناسيمنتو ” إبنة الأسطورة بيليه يوم الإثنين الماضي عن اقتراب مغادرة والدها لوحدة العناية المركزة مطمئنة محبيه على وضعه الصحي .. بينما أعلنت المستشفى عن خروج بيليه من العناية يوم أمس الثلاثاء وسيظل بغرفة حتى يتعافى بشكل كامل .

وقالت إبنة بيليه في تعليق لها على صورة لوالدها عبر حسابها على إنستجرام : ” إنه يتعافى بشكل جيد من العملية .. لا يعاني من الألم .. إنه في حالة مزاجية جيدة (فقط منزعج قليلا لأنه لا يستطيع سوى تناول الجيلي لكنه سيثابر) ” .

وأضافت كيلي : ” إنه مستعد للخروج من العناية المركزة والعودة إلى المنزل قريبا .. إنه قوي وعنيد وبدعم ورعاية فريق أينشتاين اللامع (في المستشفى) وكل الحب والطاقة والنور الذي يرسله العالم كله سيتغلب على هذه المحن ” .