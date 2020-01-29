التعرف على جثة ” كوبي براينت ” بين ضحايا تحطم المروحية

كشفت وكالة ” فرانس برس ” عن بيان مركز الطب الشرعي في لوس أنجلوس الذي صدر يوم أمس الثلاثاء للإعلان عن تعرف أخصائي الطب الشرعي على جثة نجم كرة السلة الأمريكية ” كوبي براينت ” .

حيث تم التعرف عليه بواسطة بصمات إصبعه بالإضافة إلى رجلين آخرين وامرأة من بين الجثث التسع لضحايا حادثة تحطم مروحية براينت الذي وقع يوم الأحد الماضي والتي كانت تقله في كالاباساس قرب لوس أنجلوس في اتجاه أكاديمية مامبا التي يملكها كوبي براينت وأسفر الحادث عن مصرع كل الراكبين .

وأشار المركز الطبي إلي أن الرجلين هما مدرب البيسبول ” جون ألتوبيلي ” البالغ من العمر 56 عاما والذي توفي في الحادث مع زوجته كيري وابنتهما أليسا .. وطيار المروحية ” آرا زوبايان ” البالغ من العمر 50 عاما .. أما المرأة التي تم التعرف عليها فهي ” سارة شيستر ” التي كانت متواجدة مع ابنتها بايتون وعمرها 45 عاما .

فيما يعمل المحققون لتحديد هوية المتوفين الخمسة الباقين والتي من بينهم إبنة براينت ” جيانا ” البالغة 13 عاما .

وكانت 3 جثث قد تم انتشالها بواسطة عمال الإغاثة يوم وقوع الحادث من حطام الطائرة قبل أن يتم العثور على الجثث الست الأخرى في اليوم التالي وتم نقل جميع الجثث إلى مركز الطب الشرعي .

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى التحقيق وتناولتها الصحف الأميركية فإن بيانات الرحلة أشارت إلى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس أنجلوس عندما تم إبلاغ قائد الطائرة بأنه يحلق على ارتفاع منخفض .

وبعدها بدقائق قليلة يبدو أن الطائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الأرض قبل أن تشتعل فيها النيران .. ولم يكن للطائرة صندوق أسود إذ لم يكن مطلوبا لهذا النوع من الطائرات الهليكوبتر الخفيفة .