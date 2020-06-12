أعلنت وزارة الرياضة السعودية، مساء الخميس، رفع تعليق النشاط الرياضي في البلاد، اعتبارًا من الأحد 21 يونيو حزيران الجاري بما في ذلك عودة تدريبات الألعاب الرياضية المختلفة.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية عبر حسابها على تويتر تغريدة جاء فيها: “وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب”.

وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب#نعود_بحذر pic.twitter.com/e7ohMqo6Yz — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 11, 2020

كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت تعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد في مارس آذار الماضي 2020، في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من 116 ألف حالة إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض 857 حالة وفاة.