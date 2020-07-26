نشر لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” صورا له عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لإحتفاله بفوز فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي .
واحتفل محمد صلاح بذلك مصطحبا أسرته إلى ملعب أنفيلد بجانب كأس البريميرليج والكئوس التي حققها مع نادي ليفربول .
حيث ظهر في الصور برفقة زوجته ” ماجي صادق ” وإبنته ” مكة ” وإبنته الصغرى ” كيان ” في الظهور الأول لها على مواقع التواصل الإجتماعي .
يذكر أن ماجي صادق كانت قد وضعت طفلتها كيان في الثامن من شهر فبراير الماضي .
أُحّب مُحمد صلاح كلاعب عربي و تُعجبُني أخلاقياته و تديُنه و لكن لبس زوجته لا يُعجبُني و أراها غير أنيقة و عاجزة عن إختيار ما يُناسبها و يُناسب مكانة زوجها من ملابس ، مع كم المال الذي يملكه زوجها يجب عليها الإستعانة بمن يوجهُها أو يختار لها ملابسها – طبعاً مع الحفاظ على حجابها- ليس من المُعيب أن نكون عاجزين في ناحية من النواحي و أن نستعين بمن يستطيع توجيهنا لنصل إلى الغاية المرجوة !
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انسان مؤدب ومحترم وناجح
الله يحفظة هوة وأسرتة
ماذا تقول أنت؟