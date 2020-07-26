نشر لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” صورا له عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لإحتفاله بفوز فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي .

واحتفل محمد صلاح بذلك مصطحبا أسرته إلى ملعب أنفيلد بجانب كأس البريميرليج والكئوس التي حققها مع نادي ليفربول .

حيث ظهر في الصور برفقة زوجته ” ماجي صادق ” وإبنته ” مكة ” وإبنته الصغرى ” كيان ” في الظهور الأول لها على مواقع التواصل الإجتماعي .

يذكر أن ماجي صادق كانت قد وضعت طفلتها كيان في الثامن من شهر فبراير الماضي .