أحرزت البحرينية وينفريد يافي، بطلة العالم، ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع، في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

كما هي الذهبية الثانية للعرب في نسخة باريس بعدما توجت الجزائرية كايليا نمور بلقب العارضتين المختلفتي الارتفاع في منافسات الجمباز.

وهذه الذهبية الثالثة للبحرين في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية والثانية في سباق 3 آلاف متر موانع بعد روث جيبيت في ريو دي جانيرو عام 2016، بعدما افتتحت مريم جمال الرصيد الذهبي للدولة الخليجية في الأولمبياد في لندن 2012 عندما ظفرت بالمركز الأول في سباق 1500 م.